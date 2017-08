Liga : La LFP défend le Paris Saint-Germain pour le transfert de Neymar

La ligue de football professionnelle française a émis un communiqué, juste après le refus de la fédération espagnole qui a rejeté le paiement de la clause de Neymar, ne comprenant pas ainsi les agissements de la Liga vis à vis du transfert du joueur brésilien.

“La LFP s’étonne et ne comprend pas le refus de la Liga de simplement accepter le paiement de la clause libératoire du joueur Neymar. La LFP demande à la Liga de s’en tenir au règlement de la FIFA et à ses attributions. La LFP soutient le Paris Saint-Germain et souhaite la venue de Neymar dans le championnat de Ligue 1. Les services juridiques de la LFP sont en soutien et à la disposition du Paris Saint-Germain pour que le contrat de Neymar soit homologué dans les meilleurs délais”.