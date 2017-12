Liga – dernier Clasico à la maison pour Zidane ?

Provisoirement distancé de onze points par le FC Barcelone avec son Real, Zinedine Zidane joue gros samedi à l’occasion du Clasico. Un Clasico qui pourrait tout simplement être le dernier du Français au Bernabéu.

Assez décevant depuis le début de la saison, que ce soit en Liga ou même en Ligue des Champions, le Real Madrid n’est plus réellement la grosse cylindrée qui faisait peur à tout le monde il y a quelques mois. Entre une incapacité à se montrer convaincant contre les plus gros – Valence, Tottenham par deux fois, Atlético Madrid, Bilbao – un fond de jeu moins agréable que ces deux dernières années et un retard provisoire de 11 unités sur l’ennemi barcelonais, les vents contraires sont nombreux pour la Casa Blanca. Et comme souvent, c’est bel et bien le coach qui pourrait en payer les conséquences.

Bien que chouchouté par le Real Madrid depuis son passage au club en tant que joueur, Zinedine Zidane est en effet toujours plus contesté par les fans Merengue après le mauvais début de saison du double champion d’Europe en titre. Pour faire taire les critiques et croire en une deuxième partie de saison passionnante, le coach français et les siens n’ont donc pas intérêt à se tromper sur leur pelouse lors du Clasico de samedi, surtout que l’administration du club semble déjà se tourner vers des candidats crédibles à la succession du natif de Marseille.

Après Joachim Löw il y a semaines, le nom d’Antonio Conte est en notamment ressorti avec insistance ces derniers jours du côté de l’Espagne comme de l’Angleterre. Une information qui n’est pour le moment qu’au stade de rumeur certes, mais qui pourrait vite prendre du poids en cas de défaite contre le Barça ce week-end. Annoncée disputée par les sites de paris sportifs – 214€ à gagner pour un succès du Real contre 331€ pour une victoire du Barça avec le bonus Bwin de Wincomparator – la rencontre s’annonce en tout cas déterminante. Aussi bien pour le titre de Champion d’Espagne, que pour l’avenir de Zidane sur le banc du Real.