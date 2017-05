Liga : Cristiano et Neymar décident de pousser le suspens & Gijon descend en D2

Le suspens jusqu’au bout et les joies de la Liga! Le vainqueur du championnat n’est pas encore connu lors de cette avant-dernière journée espagnole (37ème). Le doute subsiste toujours entre le Real Madrid et le FC Barcelone qui sont sorti tous les deux vainqueurs au score de (4-1/1-4). Toutefois, les madrilènes ont deux matchs à disputer puisqu’ils devront rattraper le match en retard contre le Celta Vigo dans trois jours, avant de voyager à Malaga pour disputer la dernière journée de championnat (38ème).

Les hommes de Zinedine Zidane ont reçu le FC Séville ce dimanche à Santiago Bernabéu pour leur dernier match à domicile de la saison. Une nuit de record pour le club de la capitale puisque le Real Madrid est la première équipe espagnole de l’histoire a avoir marqué lors de 62 matchs consécutifs. Et c’est Nacho qui a donné le ton en ouvrant le score après dix minutes de jeu sur un coup-franc joué très rapidement. Quelques poignées de minutes plus tard, Cristiano inscrivait le deuxième et son 400ème but sous le maillot du Real Madrid toutes compétitions confondues (20e, 2-0).

En parallèle, le FC Barcelone a également déroulé en première période grâce à Neymar après une belle action signée Iniesta – Busquets, au départ de l’action (24e, 1-0). Son coéquipier Suarez a inscrit le deuxième trois minutes plus tard permettant de donner un large avantage aux blaugranas face à Las Palmas (27e, 2-0).

En deuxième période les deux équipes adverses se réveillaient, Jovetic réduisait le score pour le FC Séville (48e, 2-1) et Bigas pour Las Palmas (52e, 1-2). Un score qui n’a pas diré pour les deux formations qui poussé plus loin puisque Neymar s’offrait un triplé (1-4) et Cristiano un doublé, suivi d’un but de Kroos (4-1).

Les deux géants se sont imposés et ont empoché trois points de la plus haute importance. Le titre de champion dépendra des deux derniers matchs du Real Madrid qui nécessite une victoire et un nul minimum et le Barça, une victoire contre Eibar.

Par ailleurs, même si le Sporting Gijon s’est imposé ce soir contre Eibar 0-1, c’est le deuxième club à être mathématiquement en seconde division, après Granada.

Les autres scores:

LPA 1 – 4 FCB, RMA 2 – 1 SEV,

BET 1 – 1 ATM, VIL 0 – 0 DEP,

ATH 1 – 1 LEG, EIB 0 – 1 SPO,

RSO 2 – 2 MGA