Liechtenstein v Espagne, 0-8 : Des buts, des buts, et encore des buts

Soirée de folie pour les Espagnols ! La Roja s’est imposée 8-0 contre le Liechtenstein de mardi soir, pour le compte des matchs qualificatifs du Mondial et conserve sa place de leader !

Simple formalité puisque les hommes de Julen Lopetegui ont décroché leur billet pour la Russie en 2018. Après s’être imposés 3-0 contre l’Italie, les Espagnols enchaînes les victoires et poursuivent leur belle série. Ainsi, Iago Aspas et Alvaro Morata se sont offerts un doublé, alors que Ramos ouvrait le score après trois minutes de jeux. David Silva, et Isco ont également contribué à ce festival de buts. En fin de rencontre, Gopel a inscrit un but contre son camp, malgré que la soirée tournait assez court pour le Liechtenstein, qui a été entièrement dominée par une Roja des grands soirs. Une trêve internationale qui s’achève bien pour l’Espagne.