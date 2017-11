Levante v Atlético Madrid, 0-5 : French connexion !

L’Atletico de Madrid a écrasé Levante d’une belle manita (5-0) ce samedi, pour le compte de la 13ème journée de Liga. Ainsi, les Colchoneros s’emparent de la troisième place du classement à ex-aequo avec le Real Madrid, derrière le FC Barcelone et Valence.

Les deux français Kevin Gameiro et Antoine Griezmann ont brillé ce soir et la connexion des compatriotes était au rendez-vous. Avant cela, Robert Suarez ouvrait le score contre son camp dès la cinquième minute de jeu. Gameiro s’offrait un doublé (29e, 59e) et délivrait une passe décisive à Griezmann qui lui aussi s’en est offert un (65e, 68e). L’ancien joueur de la Real Sociedad a manqué d’efficacité lors des derniers matchs et avait retrouvé le chemin des filets contre l’AS Roma d’un sublime but. Après avoir retrouvé le chemin des filets qui a longuement été bloqué, Griezmann est désormais de retour ! Gameiro quant à lui retrouve confiance lors de ses deux dernières titularisations ou il a prouvé en marquant des buts.