Leicester v Séville, 2-0 : Désillusion et élimination des Andalous

Le FC Séville quitte la Ligue des Champions par la petite porte. Les Andalous se sont inclinés 2-0 face à Leicester, pour le comptes des huitièmes de finales retour de C1.

Les hommes de Sampaoli qui s’étaient imposés 2-1 à l’aller à Sanchez Pizjuan, n’ont pas su maintenir le score au retour, notamment avec l’ouverture du score de Morgan en première période (28e, 1-0). Les Sévillans n’ont pas été assez créatifs sur le terrain et encaissent le second but à l’entame de la deuxième période, signé Albrighton sur un centre tant bien que mal repoussé par Adil Rami (55e, 2-0). La soirée des Andalous n’a fait qu’empirer, notamment avec l’expulsion de Samir Nasri après avoir écopé d’un second carton jaune. Ces derniers avaient pourtant l’occasion d’aller aux prolongations suite à un penalty sifflé dans la surface mais Steven N’Zonzi l’a tiré trop mollement sur la gauche de Schmeichel.

Le FC Séville n’a plus qu’à se concentrer sur le championnat, actuellement placé à la troisième place.