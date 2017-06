Leicester: Mahrez attend toujours le Barça

Cela fait un petit moment que le FC Barcelone a jeté son dévolu sur Riyad Mahrez. Suivi par Chelsea ou encore Arsenal, l’attaquant de Leicester attend toujours l’appel du Barça, club dont il est fan depuis sa plus tendre jeunesse.

Ce qui est certain, l’international algérien ne poursuivra pas une saison supplémentaire avec les Foxes et aurait même demandé à s’en aller cet été. Selon le quotidien Sport, le club catalan souhaite d’abord renforcer son effectif au poste de latéral et au milieu avant de prendre le dossier. Il faudra que le joueur patiente mais pas beaucoup si les blaugranas ne veulent pas laisser filer Mahrez dans un autre club anglais.