Leganes v Real Madrid, 2-4 : Les madrilènes se font peur avant le derby

Frayeur pour les hommes de Zinedine Zidane ! Le Real Madrid s’est imposé 2-4 contre Leganes à Butarque, pour le compte de la 29ème journée de Liga. Le technicien français a effectué plusieurs rotations en prévision du derby qui se disputera samedi prochain à Santiago Bernabéu, avec notamment Toni Kroos, Cristiano Ronaldo et Gareth Bale laissés au repos.

Les merengues ont réussi à s’imposer grâce à un triplé d’Alvaro Morata, titulaire en attaque aux côtés de Lucas Vazquez et Asensio. Ce dernier a également inscrit un but et a effectué une grande prestation contre Leganes. Luciano et Gabriel ont quant à eux pu réduire le score, en trompant le gardien de but costaricien à deux reprises.