Leganés v Real Madrid, 0-1 : Asensio sauve les merengues !

Le Real Madrid a eu chaud. Les hommes de Zinedine Zidane se sont imposés en fin de rencontre grâce à un but d’Asensio (89e) contre Leganés, pour le compte des quart de finales aller de Copa del Rey.

Dans la forteresse de Leganés à Butarque, les Pepineros ont réussi à tenir tête à son voisin madrilène durant toute la rencontre. Zizou avait décidé de faire sans la BBC ce soir, et de compter sur une composition assez juvénile : Casilla – Carvajal, Vallejo, Varane, Theo – Kovacic, M. Llorente, D. Ceballos – Lucas Vazquez, B. Mayoral, Asensio. En défense central, Vallejo a du céder sa place après seulement quinze minutes de jeu à Nacho, suite à un coup reçu lors de la rencontre à la cuisse. Il a fallu attendre la 89ème pour voir l’unique but de la rencontre inscrit par Asensio (89e), sur un centre au sol de Theo Hernandez depuis la gauche, reprise par l’attaquant espagnol sous la barre de Champagne. Grâce à ce résultat, le Real Madrid s’en va avec un avantage sur son adversaire à l’extérieur et disputera le match retour mercredi prochain, à Santiago Bernabéu.