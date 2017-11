Leganes v Barça, 0-3 : Suarez retrouve le chemin des filets !

Une série qui perdure. Le FC Barcelone ne cesse d’enchaîner les bonnes performances, en affichant un bilan de onze victoires et un nul après douze matchs de championnat. Ce samedi après-midi, les hommes d’Ernesto Valverde se déplaçaient à Madrid pour affronter Leganés, club de banlieue sud de la capitale espagnole.

En début de rencontre, les Blaugranas se sont donnés à fond en multipliant les occasions. Luis Suarez inscrivait un premier but après trois minutes de jeu, mais ce dernier s’est vu refuser malgré une très belle action collective. L’Uruguayen parvenait à débloquer son compteur finalement quelques minutes plus tard en envoyant le cuir dans les filets (0-1, 28e). Gabriel et Amrabat ne se sont pas laissés impressionnés pour autant du côté des pepineros mais n’ont pas été suffisamment dangereux malgré deux belles occasions. Alexander Szymanowksi avait pourtant tenté sa chance, en tentant de tromper Ter Stegen, mais ce dernier n’a pas baissé sa garde (35e).

En deuxième période, Suarez récidivait et s’offrait un doublé, alors que l’attaquant traversait une mauvaise période. De quoi regagner confiance avec un cinquième but en Liga (0-2, 60e). Les Pepineros enchaînaient en seconde période et ne manquaient pas de créativité mais ces derniers se sont frottés à un grand Ter Stegen très en forme, qui n’a rien laissé passé dans son camp. Avant le coup de sifflet final, Paulinho creusait l’écart mettant le pied suite à une belle action individuelle de Messi (0-3, 90e). Le FC Barcelone peut rentrer sereinement en Catalogne en conservant sa place de leader et en étant à onze points d’avance provisoires sur son grand rival du Real Madrid, qui jouera un peu plus tard contre l’Atletico (20h45)