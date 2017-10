Le Real Madrid a Alvaro Odriozola dans le viseur

Le Real Madrid est resté calme sur le marché des transferts cet été. Malgré quelques récentes rumeurs sur une arrivée possible de Kane ou Dele Alli, le mercato n’a pas connu de grosse perturbation autour des merengues. Il semble toutefois que Zinédine Zidane s’intéresse de près à Alvaro Odriozola.

Après Theo Hernandez et Dani Ceballos l'été dernier, il semble que le Real Madrid ait décidé de suivre une politique qui vise un avenir plus lointain. Cette fois l'équipe se tourne vers la jeunesse, poussée par un nouveau souffle insufflé par son entraîneur Zinédine Zidane. Preuve en est avec les récentes rumeurs de transfert autour du jeune latéral droit de la Real Sociedad, Alvaro Odriozola. Le jeune espagnol semble avoir séduit le tacticien français avec un début de saison exceptionnel. Des résultats confirmés par une bonne prestation en Équipe Nationale face à l'Albanie pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018.

C’est le journal espagnol AS qui nous dit que le jeune joueur a définitivement convaincu les dirigeants du Real Madrid face à l’Albanie. Zidane apprécie particulièrement le profil d’Odriozola.

Malgré le retour de Carnavajal, les observateurs s’accordent à dire que le poste de lattéral droit reste une faiblesse pour le Real Madrid. Les merengues veulent renforcer cette zone depuis longtemps, et ils avaient alors pensé à Odriozola lors du départ de Danilo. Des rumeurs fusaient déjà autour du jeune prodige dont la clause libératoire n’est “que” de 40 millions d’euros. Une somme qui ne fait pas froid aux yeux à un Real Madrid prêt à tout pour dominer l’Europe. Le club a d’ailleurs gardé contact avec l’entourage du jeune joueur.