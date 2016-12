LDC : Sporting v Real (20h45) : Le retour de Cristiano à Alvalade

Le Real Madrid se déplace ce mardi à Lisbonne afin d’affronter le Sporting, pour le compte des phases de poule de Ligue des Champions. Cette rencontre sera marquée surtout par le retour de Cristiano Ronaldo au stade d’Alvalade, après y avoir évolué dans le cadre de sa formation (1997 – 2003). Ce sera également la première fois que le Real Madrid jouera dans le stade du Sporting.

Pour l’occasion, Zinedine Zidane a convoqué 20 joueurs :

Gardiens : Keylor Navas, Casilla et Yañez.

Défenseurs : Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Coentrão et Danilo.

Milieux de terrain : James, Kovacic, Modric, Asensio et Isco.

Attaquants : Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema, Lucas Vazquez et Mariano.