LDC: Sporting v Barça (20h45), Poursuivre la belle entame de championnat

Après un début spectaculaire en Liga avec six victoires sur six possibles, le FC Barcelone est leader en solitaire, à sept points de son rival du Real Madrid. En Ligue des Champions, les blaugranas avaient pris leur revanche contre la Juventus en s’imposant 3-0 au Camp Non. Ce mercredi soir, les hommes d’Ernesto Valverde se déplacent à Lisbonne pour affronter le Sporting au stade d’Alvalade (20h45), pour le compte de la deuxième journée de phases de pour les de Ligue des Champions.

L’objectif pour les Catalans est de maintenir la belle série de victoire dans toutes les compétitions confondues. Valverde alignera son onze de gala, en attendant le retour de Dembélé et après avoir laissé au repos lors du dernier match Piqué, Semedo et Busquets contre Gérone. Gérard Deulofeu devrait ainsi être aligné en attaque aux cotés de Messi et Suarez. Du côté des Portugais, ce sera les retrouvailles de Jeremy Mathieu face à ses anciens coéquipiers.

Le 11 probable du FC Barcelone: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez, Deulofeu.

Le 11 probable du Sporting Lisbonne: Rui Patricio; Coentrao, Mathieu, Coates, Piccini, Carvalho, Fernandes, Battaglia; Medeiros, Doumbia, Martins.