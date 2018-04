LDC : Roma v Barça, 3-0 :Naufrage des Blaugranas et élimination !

La Romatada. C’est comme ça que le succès de l’AS Roma est désormais qualifié par les médias. Après avoir assuré un pied en demi-finale lors du match aller 4-1 au Camp Nou, les Italiens ont fait basculer le scénario en leur faveur !

Les hommes d’Ernesto Valverde se sont inclinés ce soir 3-0 avec un score cumulé de 4-4 mais avec un avantage de Rome qui avait inscrit un but à l’exterieur. Les Catalans ont payé leurs erreurs mais surtout un jeu offensif inexistant et non dangereux’ hormis lors des dernières minutes de jeu. Méconnaissable, le Barça a montré sans pire version ce soir, tandis que la Roma a créé la surprise avec un premier but inscrit par Dzeko en début de rencontre (6’). En seconde période De Rossi transformait un penalty été permettait aux Romains de mener 2-0 (58’). Quelques minutes avant le coup de sifflet final,Manolas projetait le cuir dans les filets et offrait la qualification aux siens (83’). Le Barça a essayé tant bien que mal de changer la donne mais cela n’a pas suffit, pas ce soir.