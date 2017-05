LDC : Real v Atletico Madrid (20h45) : Qui dominera la capitale ?

Le Real Madrid et l’Atlético s’affronteront en Ligue des Champions pour la quatrième fois consécutive. Un succès supplémentaire et le club merengue pourra marquer l’histoire en remportant la Coupe aux grandes oreilles pour la seconde fois consécutive. Mais les hommes de Diego Simeone comptent bien faire abdiquer le Real, après avoir perdu à deux reprises en finale (2014/2016). Ce serait l’occasion de décrocher un nouveau ticket pour une finale qu’il faudra cette-fois ci remporter et marquer aussi l’histoire en remportant la première C1.

Juanfran, Vrsaliko et Juanfran ne seront pas présents, blessés. Du côté de la casa blanca, Bale est forfait, et Isco devrait pouvoir le remplacer et disposer d’un temps de jeu plus important. Le retour de Varane est aussi un point important et devrait constituer la charnière centrale avec Ramos, alors que Nacho a très bien assuré le coup jusque là. Ce sera un duel de gladiateur que verront les supporters ce soir, à Santiago Bernabéu.

Le 11 probable du Real Madrid: Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Kroos, Modric, Casemiro, Isco, Benzema, Cristiano.

Le 11 probable de l’Atletico Madrid : Oblak; Lucas, Savic, Godin, Filipe; Carrasco, Gabi, Saul, Koke, Griezmann, Gameiro.