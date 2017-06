LDC : Real Madrid v Juventus, 4-1 : Doublé historique, le Real conserve son titre !!

Reyes de Europa (Rois d’Europe). Le Real Madrid l’a fait. Zinedine Zidane a réussi à conduire son effectif au summum en étant allé chercher la deuxième Ligue des Champions consécutive, et la duo-décima. Chose qu’aucun club, aucun entraîneur n’a réussi à faire jusqu’aujourd’hui. La Juventus s’est inclinée 1-3 en finale de C1 contre la formation merengue, au Stade Millenium de Cardiff.

Les italiens ont manqué de réalisme, eux qui arrivaient pourtant avec le statut de meilleur défense d’Europe. Les bianconeri n’avaient pas encaissé de buts en Ligue des Champions jusqu’à ce que Cristiano Ronaldo n’ouvrait le score après vingt minutes de jeu (1-0, 20e). L’international portugais annonçait la couleur et permettait aux supporters merengues d’exploser de joie. Quelques minutes plus tard, Mandzukic inscrivait un merveilleux bijou bien servi sur le côté fauche par Alex Sandro pour l’égalisation (1-1) avant la pause. Après plusieurs tentatives et frappes non cadrées, Casemiro trouvait enfin le chemin des filets. Le milieu de terrain brésilien concrétisait et permettait aux siens de reprendre l’avantage (62e, 2-1). Les Italiens ont beau lutté et tenté de stopper les espagnols, mais cela n’a pas suffit pour la meilleure attaque européenne qui a réussi à dérouler devant les but du légendaire Buffon. A la 64ème minute, Cristiano Ronaldo s’offrait un doublé après un gros travail de Modric réalisé sur le côté droit sur un une-deux avec Carvajal (64e, 3-1). Zinedine Zidane procédait à trois changements avant la fin de rencontre, et jouait la rencontre avec quatre attaquants, avec l’entrée de Gareth Bale, Asensio et Morata. Du côté des bianconeris, ces derniers achevaient la rencontre à dix, après l’expulsion de Cuadrado, qui écopait de son deuxième carton jaune. Un carton contestable puisque Ramos a simulé alors que l’Italien ne l’a pas touché. 91eme minute, non ce n’était pas une tête de Ramos mais un but d’Asensio qui donnait un coup de massue à la formation d’Allegri. Le jeune espagnol rendait l’addition très lourde pour la Juve, qui voyait le titre s’échapper une nouvelle fois.

Les madrilènes l’ont fait. Ils ont conservé leur titre et remporté la deuxième C1 consécutive. Une duo-décima qui gardera une saveur unique et historique..