LDC : Real Madrid v Juventus (20h45) : En route vers le doublé !

Le Real Madrid a rendez-vous avec l’histoire ce samedi soir (20h45), en disputant la finale de Ligue des Champions contre la Juventus, à Cardiff. Aucun club n’a réussi la coupe aux grandes oreilles deux années consécutives. Quoi qu’il en soit, le club merengue a déjà atteint l’objectif en ayant remporté le championnat, avant d’aller chercher la duo-décima.

L’homme clé ? Zinedine Zidane. Son arrivée au Real Madrid l’année dernière a changé beaucoup de choses au sein du club, ne serait-ce d’avoir apporté un brin d’humanité. Ce qu’il manquait. Le technicien français qui a tout remporté en étant joueur de la casa blanca, a l’occasion de réaliser une chose qu’aucun entraîneur n’a jamais réalisé auparavant. Ce match sera très compliqué notamment pour la défense en béton des italiens et pour l’artillerie offensive espagnole en face. Deux ans plus tôt, les bianconeri laissaient échapper la Ligue des Champions contre le Barça, mais aujourd’hui, le club de la Vieille Dame dispose de meilleur ressources et passera du 3-5-2 de Conte au 4-2-3-1, comptant ainsi sur une défense à quatre. Le joueur qui était le plus attendu, était Gareth Bale qui avait l’occasion de disputer cette finale dans son pays du Pays de Galles. Cependant, blessé depuis plusieurs semaines, l’attaquant gallois est quasi écarté du groupe et les chances de le voir fouler la pelouse ce soir sont minimes. Ce sera un combat de gladiateur dont se livreront les italiens face aux espagnols à Cardiff.

Le 11 probable de la Juventus : Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Mandzukic, Dybala, Dani Alves, Higuain

Le 11 probable du Real Madrid : Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos, Isco, Benzema, Cristiano.