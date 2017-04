LDC : Quatre joueurs du Barça en sursis

Le FC Barcelone a pour unique objectif d’effectuer une remontada, après s’être incliné la semaine passée 3-0 contre la Juventus en quart de finale de Ligue des Champions. C’est une tâche qui ne s’avérera pas simple, mais qui n’est pas impossible pour les hommes de Luis Enrique.

Dans le cas où la formation catalane se qualifierait au Camp Nou et et passerait en demi-finales, quatre joueurs sont sur la sellette et sous la menace d’une suspension pour accumulation de carton jaune. Si Piqué, Neymar, Suarez ou Rakitic écopent lors du match retour d’une sanction, ils seront sanctionnés pour la demi-finale aller de C1. Rappelons également que Busquets n’avait pas pu disputer l’aller contre la Juventus pour la même raison.