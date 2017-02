LDC : PSG v Barça, 4-0 : Humiliation à Paris !

Un beau cadeau pour les amoureux du PSG en ce jour de Saint-Valentin ! Les Blaugranas se sont inclinés (0-4) au Parc des Princes, pour le compte des huitièmes de finale aller de Ligue des Champions. Une grosse humiliation pour les hommes de Luis Enrique qui ont montré un tout autre visage ce soir et voient ainsi la Coupe aux grandes oreilles s’éloigner de plus en plus.

Tout est possible en C1 et le Barça n’a pas assuré le retour en inscrivant un total de zéro but à l’extérieur et cela risque d’être encore plus compliqué au Camp Nou dans quelques semaines. L’ancien madrilène Angel Di Maria, ouvrait le score pour le PSG en enroulant le cuir d’un tir du gauche, au-dessus du mur catalan (19e, 1-0) seulement après 20 minutes de jeu qui ont été entièrement dominées par les parisiens. La recrue hivernale parisienne Draxler s’est illustrée sous un grand soir, en permettant aux siens de creuser l’écart sur un une-deux avec Marco Verratti qui ne manquait pas sa frappe croisée du droit seul face à Ter Stegen (40e, 3-0). Les Catalans ne se sont pas réveillés en seconde période malgré les directives du technicien asturien et ont meme encaissé le troisième but par le latéral argentin qui s’offrait un doublé d’une frappe travaillée du gauche, imparable pour le portier allemand (55e, 2-0).

Méconnaissable et malgré la présence d’Iniesta et de Busquets au milieu de terrain, la tactique d’Unai Emery a fini par payer face aux blaugranas entièrement dépités. Edinson Cavani crucifiait ces derniers d’une belle démonstration. Le Matador devançait l’intervention de Piqué pour placer dans les filets le ballon d’un tir puissant du droit et 4-0 !

Ce fût la douche froide pour les coéquipiers de Messi qui devront disputer le match retour à domicile, avec un grand handicap.