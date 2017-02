LDC : PSG v Barça (20h45), Une belle affiche pour les amoureux du football !

Le seule unique amour des amateurs du ballon rond est de retour en ce 14 février : c’est le retour de la Ligue des Champions. Après deux mois d’absence, la prestigieuse compétition reprend dès ce mardi soir avec une très belle affiche. Le FC Barcelone affrontera le Paris Saint-Germain au Parc des Princes pour le compte des huitièmes de finales aller. Un match qui prend des airs de “Clasico” en C1 puisqu’il devient de plus en plus récurrent.

Paris espère chaque année atteindre la finale et soulever sa toute première Coupe aux grandes oreilles, tandis que le FC Barcelone tente d’agrandir sa vitrine en voulant aller chercher la Sexta. Le technicien du PSG Unai Emery arrivé l’été dernier dans la capitale française connaît très bien la formation catalane qu’il a affronté à maintes reprises alors qu’il entrainait le FC Séville ces dernières années. Luis Enrique a voyagé avec 21 joueurs, et sans Arda Turan, Aleix Vidal ainsi que Mascherano qui sont à l’infirmerie. Du côté de Paris, Krychowiak et Thiago Silva dont ce dernier est forfait de dernière minute ne seront pas à disposition du coach basque ce soir.

Le 11 probable du FC Barcelone : Ter Stegen; S.Roberto, Umtiti, Piqué, Alba, André Gomes, Iniesta, Busquets, Messi, Suarez, Neymar.

Le 11 probable du PSG : Trapp; Aurier, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Verratti, Rabiot, Matuidi, Draxler, Cavani, Di Maria.