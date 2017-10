LDC : Olympiakos v Barça (20h45), Deulofeu devrait débuter

Le FC Barcelone doit enchaîner les matchs et retrouve ce mardi soir la Ligue des Champions après une victoire le week-end dernier 2-0 contre l’Athletic Club. Les Blaugranas se déplaceront à Athènes afin d’affronter les Grecs de l’Olympiakos pour le compte de la quatrième journée de C1.

Selon Mundo Deportivo, Deulofeu qui a effectué des bons matchs, devait être titulaire. Ernesto Valverde chercherait quelqu’un de rapide, qui déborde pour désarmer la défense grecque et l’international espagnol convient parfaitement. En défense, ce sera Mascherano qui devrait débuter sauf si le technicien espagnol choisi de titulariser Vermaelen qui devrait obtenir l’accord médical après une blessure. L’Argentin lui, s’est entraîné sans problème et devrait recevoir le feu vert médical également, quelques heures avant la rencontre. Ainsi, le Barça souhaite poursuivre sa série de victoire et conserver sa place de leader dans son groupe de poules et ça passe par une performance sans fautes à Athènes.

Le 11 probable de l’Olympiakos: Proto; Koutris, Engels, Botia, Elabdellaoui; Romao, Odjidja, Zdejelar, Fourtounis; Marin; Djurdjevic.

Le 11 probable du Barça: Ter Stegen; Semedo, Mascherano, Umtiti, Alba; Rakitic, Busquets, Paulinho; Deulofeu, Messi, Suarez.