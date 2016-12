LDC : OL v Séville à 20h45 : Objectif, la deuxième place pour les Andalous

Ce mercredi, le FC Séville de Jorge Sampaoli se déplace au Parc Olympique Lyonnais (aussi nommé Grand Stade de Lyon ou Stade Des Lumières) pour y’affronter l’Olympique Lyonnais de Bruno Génésio pour le compte de la sixième et dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions 2016-2017. Un duel aux allures de finale puisque les deux équipes aborderont cette rencontre décisive avec le même objectif ; à savoir s’adjuger la deuxième place qualificative pour les 1/8èmes de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Avant cette dernière journée, les Sévillans qui comptent trois points d’avance sur leur adversaire du jour n’auront besoin au minimum que d’un match nul ou d’une victoire pour consolider leur deuxième place au classement du Groupe H. Même s’il existe toujours un (mince) espoir pour les pensionnaires du Ramon Sanchez Pizjuan de s’emparer en cas de victoire en terre rhodanienne de la première place de la poule au nez et à la barbe de la Juventus Turin qui compte un point d’avance sur le vainqueur des trois dernières éditions de l’Europa League. Et qui devrait sauf énorme surprise l’emporter face à l’équipe la plus faible de la poule, le Dinamo Zagreb. Et donc conforter sa première place du groupe.

A l’inverse, les Gones pour espérer se qualifier devront s’imposer par au moins deux buts d’écart. Et ainsi rejoindre les deux autres clubs français déjà qualifiés pour le second tour de la campagne européenne ; en l’occurrence le Paris Saint-Germain d’un certain Unai Emery (ancien entraîneur du… FC Séville) qui la veille a fini deuxième de son groupe derrière les Gunners d’Arsenal après avoir été tenu en échec à domicile par les Bulgares de Ludogorets (2-2) et l’AS Monaco. Ce qui serait une première dans l’histoire du football français d’avoir trois représentants en 1/8ème de finale de la plus “grande” compétition européenne. Pour réaliser cette performance, le club rhodanien pourra compter, à l’exception du portier Anthony Lopes (incertain pour cette rencontre) sur ses meilleurs éléments, notamment son joueur vedette Alexandre Lacazette pour faire la différence en attaque. En ce qui concerne le club de la Capitale de l’Andalousie, il devrait compter sur des éléments comme Samir Nasri de retour de blessure. L’ancien international français, prêté par Manchester City et qui est l’un des hommes essentiels du jeu prôné par Sampaoli, réalise un excellent début de saison au sein de la formation andalouse. Ainsi, nul doute que s’il devait être opérationnel pour cette affiche capitale pour l’avenir des siens dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe, le natif de Marseille sera l’arme numéro un pour offrir de bons ballons à ses partenaires offensifs comme l’attaquant français Wissam Ben Yedder et l’argentin Luciano Vietto. Et ainsi permettre au quintuple vainqueur de la C3 (ancienne et nouvelle formule) d’envisager un résultat qui lui permettrait de valider “définitivement” son ticket pour la phase finale de la compétition.

Cette finale du Groupe H s’annonce indécise et passionnante. Qui de l’OL ou du FC Séville sera à la hauteur de l’événement ? Qui saura résister à la pression ? Qui saura tirer son épingle du jeu ? L’expérience des Andalous sur la scène européenne aura-t-elle son importance dans cet affrontement au contexte si particulier ? Le suspense est total et il tiendra en haleine tous les aficionados du FC Séville et de l’Olympique Lyonnais jusqu’au coup de sifflet final.

Ainsi, nous vous donnons rendez-vous ce mercredi à partir de 20h45.