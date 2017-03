LDC : Les supporters napolitains armés de klaxons et casseroles

Six heures avant le huitième de finale retour de Ligue des Champions qui oppose Real Madrid à Naples, des supporters italiens ont encerclé l’hôtel des joueurs adverses. Ces derniers sont arrivés très tôt armés de casseroles, de klaxons et tout objet permettant de faire du bruit et ainsi déranger le repos des hommes de Zinedine Zidane.

Sarri et Hamsik, les des joueurs de Naples, avaient pourtant mis en garde les madrilènes à propos de leur supporters: “Les cris de nos supporters s’entendent jusqu’à Turin”, avaient-ils affirmés selon Marca.