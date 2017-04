LDC : Le tirage des demi-finales

Le tirage au sort des demi-finales de Ligue des Champions a eu lieu ce vendredi en Suisse avec deux équipes espagnoles en course. Le Real Madrid et l’Atletico Madrid ont su passer à l’étape supérieure tandis que le FC Barcelone a été éliminé contre la Juventus de Turin en quarts.

En plus de ces trois équipes, l’AS Monaco a créé la surprise avec son incroyable parcours et Kylian Mbappé qui s’est montré spectaculaire depuis quelques temps. Si Real Madrid et l’Atletico se sont rencontrés en 2014 et en 2016 en finale, cette fois-ci ce sera en demies. Les hommes de Zinedine Zidane recevront dans un premier temps les colchoneros, avant de disputer le retour à Vicente Calderon. L’autre demi-finale opposera l’AS Monaco à la Juventus.