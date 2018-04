LDC : Le Real se paye la Juventus, le FC Séville éliminé

Les madrilènes se sont fait une belle frayeur ce mercredi soir en arrachant la qualification un-extremis dans les arrêts de jeu contre la Juventus grâce à un penalty transformé par Cristiano (3-1). Le Real Madrid avait pris une option en demi après avoir inscrit trois buts lors du match aller mais les Italiens ont fait basculer le scénario à leur avantage.

Si le FC Barcelone s’est fait remonter au score la veille par la Roma. Le scénario a presque été reproduit ce soir au à Santiago Bernabéu. C’est Mandzukic qui ouvrait le score pour le club de la Vieille Dame après deux minutes de jeu (1-0). Le Croate récidivait avant la pause et s’offrait un doublé (2-0, 37e). Les madrilènes se sont montrés assez déstabilisés face à une équipe adverse bien en place et déterminée à passer le prochain tour. Matuidi inscrivait le troisième but et permettait aux siens de rêver encore, permettant de jouer les’ prolongations (3-0, 60e). Mais l’arbitre a décidé d’en finit avant suite à une faute de Benatia dans la surface qui a coûté un penalty dans le temps additionnel. Après de nombreuses contestations,Buffon écopait d’un carton rouge avant que CR7 ne tire son penalty. Scezny entré en jeu a place d’un joueur pour combler l’absence du portier n’a rien pu faire face au missile projetté par le madrilène qui offrait la qualification et enflammait le Bersnabéu.

De l’autre côté, le FC Séville a concédé le match nul contre le Bayern. Un score qui élimine directement les Andalous d’en lq compétition après avoir perdu 2-1 à l’aller. Le Real Madrid reste la seule équipe espagnole en course et rejoint la Roma, Liverpool et le Bayern en demi-finales.