LDC : Le 11 le plus cher de la finale

Selon les valeurs du site spécialisé Transfermarkt, le Real Madrid détiens le 11 le plus cher pour la finale de Ligue des Champions qui se disputera samedi contre la Juventus à Cardiff.

En mixant les deux formations et en prenant les recrues les plus onéreuses, on arrive à un total de 580 millions d’euros. Keylor Navas (18 millones); Carvajal (30), Bonucci (40), Ramos (40), Marcelo (32); Kroos (60), Modric (45); Bale (90), James (50), Cristiano (100) et Higuaín (70). Si l’on se penche uniquement sur la formation merengue, on arrive à un total de 764,80 millions d’euros, alors que la Juventus arrive à un total de 450,80 millions d’euros. Soit une différence de 314 millions qui se traduises d’une valeur de plus de 41,09% des merengues par rapport aux bianconeros.