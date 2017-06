LDC : Juve v Real à 20h45 : L’avant-match en chiffres

Ce samedi, le Real Madrid affronte la Juventus de Turin en finale de l’édition 2017 de la Ligue des Champions. Celle-ci se déroulant au Millenium Stadium (aussi nommé Principality Stadium) de Cardiff au Pays de Galles. Si ce duel entre Merengue et Bianconeri promet d’être explosif, il n’en demeure pas moins que cette finale de rêve opposant deux références du football européen et mondial se résumera à une histoire de statistiques. Voici la preuve en chiffres.

3 : il s’agira de la troisième finale de C1 du Real Madrid en l’espace de trois ans, après celles de 2014 et 2016 remportées aux dépens du même adversaire; en l’occurrence l’Atlético Madrid, l’ennemi fraternel. Jamais 2 sans 3 ? Affaire à suivre.

2 : en cas de succès face à la Juve, son ancien club en tant que joueur, Zinédine Zidane pourrait devenir le deuxième entraîneur français à remporter la Ligue des Champions deux années de suite. Le premier à avoir réalisé cette performance était Helenio Herrera (argentin de naissance et naturalisé français) dans les années 60 avec l’Inter Milan victorieuse en 1964 et 1965 de ce qui s’appelait à l’époque la “Coupe des clubs champions européens” (ou Coupe d’Europe des clubs champions).

12 : dans l’antre du Millenium Stadium de Cardiff, la Casa Blanca cherchera à s’adjuger une douzième Ligue de Champions (la “Duo-Décima) à son palmarès. Par ailleurs, elle pourrait être la première équipe dans l’ère moderne de la compétition à remporter deux C1 d’affilée. Pourquoi ? Tout simplement car la dernière équipe à avoir réussi pareil exploit n’était autre que le “Grand” Milan AC d’Arrigo Sacchi vainqueur en 1989 et 1990 de la Coupe des clubs champions européens qui deviendra à partir de la saison 1992-1993 la “Ligue des Champions”. Et avec dans ses rangs des joueurs exceptionnels tels que Baresi, Rijkaard, Ancelotti, Van Basten, Ruud Gullit. Sans oublier le défenseur “emblématique” du club de la Lombardie ; Paolo Maldini.

5 : la Juventus disputera sa cinquième finale de C1 consécutive, après celles de 1997, 1998, 2003 et tout récemment en 2015. De plus, la Vieille Dame entraînée par Massimiliano Allegri aura à cœur d’ajouter une troisième Ligue des Champions à son palmarès après 1985 et 1996. Et ainsi briser la “malédiction” de quatre finales de rang perdues dont une face… au Real Madrid lors de l’édition 1998. A noter que parmi les turinois finalistes malheureux cette année-là, était présent un certain… Zinédine Zidane. Hasard ou coïncidence ?

3 : à titre individuel, Gianluigi Buffon connaîtra sa troisième finale de Ligue des Champions, après celles perdues en 2003 et tout récemment en 2015. La bonne cette fois-ci ? Premier élément de réponse à partir de 20h45.

2 : en cas de victoire finale face au Real, la Juventus deviendrait la deuxième équipe italienne à réaliser le fameux “Triplé” (Championnat-Coup-Ligue des Champions) après l’Inter Milan en 2009-2010 de José Mourinho.

5 : s’il venait à remporter sa troisième finale de C1 avec le club madrilène, et sa quatrième en comptant celle gagnée avec Manchester United en 2008, Cristiano Ronaldo dit CR7 pourrait faire un pas de plus dans la quête d’un cinquième Ballon d’Or. Et égaler son rival, l’Argentin du FC Barcelone, Lionel Messi au palmarès de la plus grande distinction individuelle suprême.

11 : onze ans après la finale du Mondial 2006 qui avait vu l’Italie s’imposer face à l’équipe de France (1-1, 5 t.a.b 3), Gianluigi Buffon et Zinédine Zidane vont se retrouver pour une nouvelle finale qui s’annonce alléchante. Bien que leur retrouvailles se dérouleront dans deux postures très différentes. A noter que l’actuel entraîneur madrilène ne garde pas un très bon souvenir de son duel avec le gardien emblématique de la Squadra Azzurra et de la Juve, onze ans plus tôt, avec l’histoire que l’on connait ; un penalty réussi en “panenka” dès les premières minutes de la finale, une parade exceptionnelle sur une tête de Zizou lui-même dans les premières minutes de la prolongation. Et le point noir de cette finale; son exclusion pour son coup de tête envers le défenseur italien, Marco Materazzi. Et ce toujours en prolongation. La revanche pour Zidane ? Ou enfin la consécration continentale pour Buffon ? L’avenir nous le dira.