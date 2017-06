LDC : Juve v Real, 1-4 : Le sacre merengue en chiffres

La finale de la Ligue des Champions 2016-2017 a rendu son verdict avec la nouvelle victoire du Real Madrid face à la Juventus Turin, dans l’antre du Millenium Stadium (Principality Stadium) de Cardiff au Pays de Galles. Retour sur un succès qui revêt un caractère exceptionnel et historique. Voici la preuve en quelques chiffres.

12 : le Real Madrid remporte la douzième (la “Duo-décima) Ligue des Champions de son histoire. Et la troisième sur la quatre dernières années, après les succès de 2014 et 2016. De plus, cette nouvelle consécration européenne permet aux coéquipiers de Karim Benzema de réaliser le “Doublé” (Championnat-Ligue des Champions)

6 : sur les 20 dernières années (1997-2017) et depuis l’instauration du nouveau format de la reine des compétitions européennes, le Real Madrid a remporté les six finales de Ligue des Champions qu’il a disputées (1998, 2000, 2002, 2014, 2016 et 2017). Soit un taux de réussite de 100%. Seul le FC Barcelone a fait mieux avec quatre finales disputées. Et ce pour quatre victoires, le tout en l’espace d’une décennie (2005-2015).

2 : Zinédine Zidane est devenu le deuxième entraîneur français à remporter deux fois d’affilée la “Coupe aux grandes oreilles” après Helenio Herrera. Ce dernier, argentin de naissance mais naturalisé français avait réalisé cet performance dans les années 60 avec l’Inter Milan avec deux titres consécutifs (1964 et 1965).

1 : en remportant pour la deuxième fois consécutive la plus prestigieuse des compétitions européennes, la Casa Blanca est devenue la première équipe dans l’ère moderne de la Ligue des Champions à conserver son titre. Un exploit que seul le “Grand” Milan AC d’Arrigo Sacchi avait réalisé en 1989 et en 1990. Mais à une époque où la C1 portait encore son appellation de “Coupe des clubs champions européens” (ou Coupe d’Europe des clubs champions) de sa création en 1955 jusqu’en 1992.

5 : après 1997, 1998, 2003 et 2015, la Juventus Turin concède sa cinquième défaite consécutive à ce stade de la compétition et sa septième dans toute son histoire européenne. A titre individuel, il s’agit de la troisième défaite consécutive du gardien emblématique de la Vieille Dame Gianluigi Buffon. Une malédiction ?

3 : avec ce troisième couronnement européen avec la formation madrilène, Raphael Varane et Karim Benzema rejoignent la légende du football tricolore et du Real Raymond Kopa au palmarès des joueurs français les plus titrés en C1.

4 : Cristiano Ronaldo ajoute une quatrième Ligue des Champions à son immense palmarès, après celle glanée en 2008 avec Manchester United et celles remportées avec les Merengue en 2014 et en 2016. Ces deux dernières ayant été conquises face … à l’Atlético Madrid de Diego Simeone.

5 : avec ce nouveau sacre européen et auteur d’un doublé, CR7 a fait un pas de plus dans la quête d’un cinquième Ballon d’Or. Ce qui lui permettrait de rejoindre son éternel rival, Lionel Messi au palmarès de la plus prestigieuse des distinctions individuelles suprêmes.

2 : arrivé sur le banc de la formation piémontaise à l’été 2014 (en remplacement d’Antonio Conte), Massimiliano Allegri essuie sa deuxième défaite en finale de la Ligue des Champions, deux ans après s’être incliné au même stade de l’épreuve face au FC Barcelone. De plus, il est le deuxième entraîneur de la Juventus après Marcello Lippi (dans l’ère moderne de la C1) à échouer sur la dernière ligne droite qui doit mener vers le toit de l’Europe (deux défaites consécutives pour Allegri contre trois défaites de suite pour Lippi en 1997, 1998 et 2003).

2 : c’est la deuxième fois (après 2015) que les Bianconeri manquent l’opportunité de réaliser le “Triplé” (Championnat-Coupe-Ligue des Champions).