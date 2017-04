LDC : Juve v Barça à 20h45 : De la revanche dans l’air

Ce mardi, la plus prestigieuse des compétitions européennes, la Ligue des Champions reprend ses droits. Celle-ci nous offre un duel au sommet du football européen. En effet, la Juventus de Turin de Massimiliano Allegri reçoit dans son antre du Juventus Stadium le FC Barcelone de Luis Enrique pour le compte des ¼ de finale aller de l’édition 2016-2017 de la C1. Si cette affiche de prestige entre deux des plus grandes références du football du vieux continent s’annonce passionnante, elle met en opposition deux équipes, qui au même titre que le Bayern Munich de Carlo Ancelotti et le Real Madrid de Zinédine Zidane (Champion d’Europe en titre) qui s’affronteront ce mercredi, sont candidates à la victoire finale dont l’issue sera connue le 3 juin 2017 au Principality Stadium (lieu de la finale) de Cardiff au Pays de Galles. Par ailleurs, ce choc entre les Bianconeri et les Blaugranas aura des allures de revanche. Et notamment pour les Turinois. Pourquoi ? Tout simplement car il y’a deux ans, les coéquipiers du gardien emblématique de la Juve Gianluigi Buffon s’étaient inclinés en finale face à ceux de Lionel Messi. Ces derniers, permettaient au club culé de remporter la cinquième Ligue des Champions de son histoire. Et la quatrième sur la période 2006-2015. Ainsi, nul doute qu’au moment de fouler la pelouse du Juventus Stadium les Piémontais auront à cœur d’en découdre avec les Catalans. Et ainsi frapper un grand coup en vue du match retour qui aura lieu la semaine prochaine au Camp Nou. Ce ne sera pas chose aisée face à des Barcelonais qui auront à cœur de repartir du bon pied suite à leur défaite ce week-end sur la pelouse de Malaga (2-0). Cette contre-performance les plaçant en bien mauvaise posture dans la course au titre de Champion d’Espagne. Et ce à quinze jours d’un Clasico qui pourrait être celui de tous les dangers à l’heure d’aborder la dernière ligne droite d’une fin de saison qui s’annonce haletante. A noter, que cette confrontation « titanesque » sera le théâtre de retrouvailles qui s’annoncent « électriques ». Parmi elles, on peut citer les retrouvailles entre Luis Suarez et Giorgio Chiellini depuis “l’affaire de la morsure” dont a été victime le défenseur italien lors du Mondial 2014 au Brésil. Un geste qui avait valu au buteur catalan une suspension de toute activité liée au football sur une durée de quatre mois. Mais également ceux de Daniel Alvès avec le club blaugrana. Une formation avec laquelle il aura contribué aux nombreux succès lors de son passage en Catalogne (2008-2016), que ce soit au niveau national (Liga, Coupe du Roi, Supercoupe d’Espagne…), international (Coupe du Monde des clubs) et européen avec trois Ligues des Champions dont la dernière remonte à 2015 et une victoire … face à la Juventus.

Le premier acte de ce duel intrépide entre deux géants du football européen s’annonce indécis et palpitant. Qui sera à la hauteur de l’événement ? Qui saura tirer son épingle du jeu ? Qui saura résister à la pression ?

Pour le savoir, nous vous donnons rendez-vous ce mardi à partir de 20h45.