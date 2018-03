LDC : Barça v Chelsea, 3-0 : Les Blaugranas se qualifient sans pitié

Le FC Barcelone s’impose largement contre Chelsea (3-0) ce mercredi soir pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions au Camp Nou. Après avoir concédé le match nul à l’aller (1-1), les hommes de Valverde ont su bien concrétiser leurs actions, sans regrets. Chelsea n’a pas ailleurs, pas démérité malgré les nombreuses tentatives manquées devant le but.

Leo Messi ouvrait le bal dès la deuxième minute de jeu et parvenait à glisser un ballon entre les jambes de Courtois dans un angle qui semblait fermé (1-0). L’attaquant argentin n’a pas perdu de temps et a mis en difficulté les anglais d’entrée. Ces derniers ne se laissaient pas faire et répliquaient, notamment Willian qui s’est montré assez dangereux lors des contre-attaques. Dembélé doublait la mise dans la foulée et expédiait le cuir dans la lucarne (20e, 2-0), permettant aux siens d’assurer la qualification.

Au retour des vestiaires, Chelsea a mis le Barça en difficulté mais les Blaugranas ont su tenir bon, grâce à un grand Ter Stegen. Les hommes de Conte avient l’opportunité de réduire l’écart mais l’arbitre refusait d’accorder un penalty pourtant plutôt évident suite à une faute commise sur Marcos Alonso qui était prêt à fusiller le portier allemand (49e). Pour couronner le tout, La Pulga s’en allait sur un bis repetita du premier but cette fois-ci côté gauche en glissant un ballon entre les jambes de Courtois, encore une fois battu par l’Argentin qui s’offrait un doublé (63e, 3-0).

Malgré un arbitrage catastrophique, le FC Barcelone parvient à se montrer supérieur à son adversaire et rejoint le FC Séville et le Real Madrid en quarts, avant de connaître son adversaire, vendredi après-midi, lors du tirage.