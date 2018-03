Las Palmas v Barça, 1-1 : La Liga est relancée !

Le FC Barcelone a laissé filé deux points à Las Palmas ce jeudi soir. Ernesto Valerde avait décidé de laisser au repos Piqué et Rakitic afin que ces derniers puissent être en forme pour le choc face à l’Atletico dimanche prochain.

Mais le Barça et Las Palmas se sont neutralisés sur le score de 1-1, laissant les colchoneros à trois points du leader catalan. Le match du week-end sera décisif puisque les hommes de Diego Simeone peuvent revenir à hauteur du Barça. Ces derniers se sont imposés mercredi soir 4-0 contre Leganes grâce à un beau quadruplé de Griezmann. Ce soir, c’est Messi qui ouvrait le score grâce un sublime coup-franc, signant ainsi son 23ème but de la saison en championnat (1-0). De nombreuses erreurs arbitrales ont défavorisé le FC Barcelone comme une main de Chichizola non sifflée dans la surface ont fait ou encore un penalty contestable à Las Palmas qui leur a permis de revenir au score dès le retour du vestiaire (48e, 1-1). Le FC Barcelone qui ne devait pas perdre ce soir aura la pression lors de la réception de l’Atletico Madrid au Camp Nou. Un match nul qui relance la Liga. La course au titre débute dès dimanche !