Las Palmas : Sergio Araujo poussé vers la sortie

“Sergio Araujo a besoin d’aide”, ce sont les mots de l’entraîneur de Las Palmas Quique Setier lors de sa dernière conférence de presse, suite aux dernières frasques de son attaquant. Sergio Araujo a une nouvelle fois été arrêté pour conduite en état d’ivresse. A 24 ans, le joueur avait écopé déjà d’une peine de neuf mois de prison avec sursis et avec une suspension de permis de deux ans en novembre dernier pour ce même motif. Le joueur canarien avait choisi de faire appel à cette décision afin de pouvoir continuer à conduire son véhicule.

Mais l’argentin a récidivé. Il a été récemment arrêté pendant qu’il conduisait ivre sur la route de l’entraînement et écarté pour le match face au Deportivo de ce vendredi soir. “Il a besoin de faire changer sa vie. Je ne pense pas qu’il est possible pour lui de fait ça ici, en ce moment”, a expliqué son entraineur. “La meilleure chose pour lui est de trouver une équipe où il peut vraiment démontrer son talent et avoir d’avoir une mentalité correcte. C’était un joueur qui a été très important pour le club et son équipe”. Par ces propos, Quique Setien invite gentillement son joueur à trouver un autre club et fait savoir qu’il n’a pas besoin de ce genre de comportement dans son équipe. Une bonne nouvelle pour Jesé Rodriguez ?