Las Palmas : Arrivée de Jesé Rodriguez en prêt ?

Arrivé en provenance du Real Madrid l’été dernier, Jesé Rodriguez n’a pas su s’imposer au PSG d’Unai Emery. L’attaquant espagnol pourrait être prêté en Liga à Las Palmas lors du mercato hivernal, pour une durée de six mois alors que l’arrivée de Julian Draxler se confirme à Paris.

L’accord entre le club canarien et le PSG est quasiment bouclé et ne manque plus que l’accord du joueur qui ne s’est pas adapté dans la capitale française selon Sport. En quête de renforts, Las Palmas pourrait faire une bonne affaire en récupérant l’attaquant parisien qui est plus à l’aise en Espagne.