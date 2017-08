Las Palmas : Accord imminent pour le prêt de Samper

Le futur de Sergi Samper est sur le point de se résoudre. Le jeune joueur du FC Barcelone qui ne pourra pas apparaître avec l’équipe première du Barça cette saison devrait devenir un nouveau joueur de Las Palmas.

L’équipe canarienne est à la recherche du remplaçant de Roque Mesa, qui a signé à Swansea, et Samper serait le profil idéal demandé par le club, selon SPORT. “Un milieu de terrain devrait arriver les prochains jours. Aujourd’hui nous aurons une réunion avec le staff. On cherche un profil jeune”, a reconnu le président du club à UDRadio Miguel Angel Ramirez. L’occasion pour le joueur formé à La Masia de démontrer son potentiel et de gagner en expérience.