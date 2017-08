La Corogne v Real Madrid (22h15): Les merengues veulent frapper fort

Après avoir remporté deux titres (Supercoupe d’Europe et d’Espagne) avant l’entame du championnat, le Real Madrid est plus confiant que jamais. Le tenant du titre de La Liga 2016/17 veut réaliser le doublé et défendre son titre conquit la saison passé à Riazor.

Ce dimanche soir, les merengues se déplacent dans ce même stade pour y affronter La Corogne. L’équipe galicienne sera amputée de son attaque avec les absences d’Emre Colak sanctionné, Carles Gil blessé, et Fede Valverde qui manquera le match à cause de la “clause de la peur” qui empêche un joueur prêté par le Real Madrid de jouer contre eux. S’il n’est pas à 100%, Florin Andone sera là et cela reste une bonne nouvelle pour le Depor. Du côté dé Madrid, Cristiano Ronaldo n’est pas présent suite à sa sanction tandis que Kovacic est absent pour blessure ainsi que Vallejo.

Le 11 probable du Real Madrid: Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos, Isco, Bale, Benzema.

Le 11 probable du Deportivo : Ruben Martinez; Juanfran, Schar, Sidnei, Luisinho; Bakkali, Mosquera, Guilherme, Borges, Fede Cartabia; Florin Andone.