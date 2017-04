La Corogne v Real Madrid, 2-6 : Les merengues déroulent à Riazor !

Les madrilènes n’ont pas dit leur dernier mot. Les hommes de Zinedine Zidane se sont imposés 1-3 ce mercredi, pour le compte de la 34ème journée de Liga à Riazor. Après le triomphe du Barça 7-1 au Camp Nou, le Real Madrid a empoché également les trois points ce soir, malgré la défaite du Clasico dimanche dernier.

Le technicien français a effectué plusieurs rotations avec notamment la titularisation de James, Vazquez, Morata et Asensio, laissant au repos Kroos, Cristiano non convoqués et Benzema sur le banc. Une combinaison gagnante qui a assurée la victoire, avant de recevoir les colchoneros mardi prochain à Santiago Bernabéu pour la demi-finale de Ligue des Champions. James Rodriguez (14e, 66e) s’est une nouvelle fois illustré sous un grand soir en s’offrant un doublé. Morata (1e), Isco (77e),Vazquez (44e) et Casemiro (87e) ont également déroulés à Riazor. Les Galiciens ont par ailleurs pu réduire l’écart grâce à un but d’Andone et de Joselu. Grâce à sa bonne gestion, Zidane pourra compter sur son 11 de Gala la semaine prochaine et se concentrer sur la C1, en espérant effectuer le doublé.