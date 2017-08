La Corogne v Real Madrid, 0-3 : La liga est lancée !

Le Real Madrid s’est imposé 3-0 face au Deportivo La Corogne dimanche soir au stade Riazor.

Les hommes de Zinedine Zidane n’ont eu aucune difficulté lors de cette première journée et durant l’entame du championnat. Les merengues étaient privés de la présence de Cristiano Ronaldo . C’est Bale qui ouvrait le score alors que Benzema avait tenté de décocher une frappe qui se transformait en passe décisive (21e, 0-1). Quelques minutes plus tard, Casemiro doublait la mise sur une belle remise de son son compatriote Marcelo (28e, 0-2). En deuxième période, les merengues enchaînent les occasions jusqu’à ce Kroos n’inscrive le troisième but qui achevait les Galiciens (63e, 0-3). En fin de rencontre, coup dur pour le Real Madrid puisque Ramos écopait d’un double carton jaune et d’une expulsion à quelques secondes du coup de sifflet final pour un coup dans le cou de Valle (90+3). Le défenseur espagnol ne sera pas aligné lors de la deuxième journée et reste à voir combien de match de dernier écopera.