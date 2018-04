La Corogne v Barça, 2-4 : Le FC Barcelone est champion de la Liga ! (Officiel)

Quatre matchs avant la fin du championnat espagnol, le FC Barcelone a confirmé sans place de leader et termine champion de la Liga ! Les hommes d’Ernesto Valverde se sont imposés 4-2 contre le Deportivo La Corogne ce soir, à Riazor.

Les Blaugranas sont champions et réalisent le doublé, après avoir vaincu quelques jours plus tôt le FC Séville, en finale de Copa del Rey. Par ailleurs, la défaite n’a pas arrangé les affaires du club galicien ce soir, qui est descendu officiellement en seconde division après Las palmas et Malaga. D’entrée de jeu, Coutinho ouvrait le score sur une sublime frappe croisée en lucarne (8e, 0-1). Messi inscrivait le deuxième but sur contre attaque lancée par Dembélé (39, 0-2) mais Perez réduisait l’écart deux minutes plus tard et avant la pause (41, 1-2).

En seconde periode, Colak égalisait et permettait aux siens d’espérer encore pour le maintien (65, 2-2). Très en forme ce soir, La Pulga inscrivait un doublé en trois minutes et effaçait tout espoir des galiciens’ les envoyant directement en seconde division. Une victoire qui permet aux Blaugranas de s’offrir le titre de 25 de champion, une semaine avant le Clasico. Un match qui permettra aux joueurs de fêter le titre avec les supporters !