Juventus v Real Madrid, 0-3 : Cristiano Ronaldo enflamme Turin !

Le Real Madrid a déjà un pied en demi-finale ! Les hommes de Zinedine Zidane se sont imposés ce soir 3-0 face au club de la Vieille Dame au Juventus Stadium grâce à un grand Cristiano Ronaldo.

L’international portugais n’a eu besoin que de quatre petites minutes pour ouvrir le score en terrain adverse (4e, 0-1). Seul sur le flanc gauche, Isco s’infiltrait dans la surface. Le milieu de terrain centrait en retrait pour Benzema au départ, mais CR7 surgissait au bon moment pour expédier le cuir d’un extérieur du droit dans le filet de Buffon. Une ouverture du score rapide qui permettait aux merengues de mettre plus de pressions à ses adversaires. Malgré de nombreuses occasions, la Juventus n’arrivait pas à trouver la faille, devant un Keylor Navas en très grande forme dans le but madrilène.

En seconde période, Sergio Ramos écopait d’un carton jaune qui lui fera manquer le prochain match (55e), en l’occurence le match retour à Santiago Bernabéu, pour accumulation de cartons. Une dizaine de minutes plus tard, Cristiano récidivait mais cette fois-ci avec un but sensationnel ! L’attaquant merengue se voyait servir un beau ballon par Carvajal sur son côté droit avant que le quintuple ballon d’Or n’exécute une magnifique retournée acrobatique qui laissait Buffon de marbre, impuissant (65e, 0-2). Dans la foulée Paulo Dybala qui avait écopé d’un premier carton jaune pour simulation, s’en est vu attribuer un second, et l’expulsion (66e). Un coup dur pour les Turinois qui ont du achever la rencontre à dix. Marcelo crucifiait les Italiens sur un une-deux avec Cristiano. Le Brésilien inscrivait le troisième but de la rencontre pour les madrilènes qui triomphent sans difficulté (73e, 0-3).

Un score lourd pour la Juventus à domicile, mais un score avantageux pour les Merengues à l’extérieur. Ces derniers devront confirmer la semaine prochaine, devant leur public à Santiago Bernabéu !

Pour visionner le magnifique but de Cristiano :