Juventus v Barça, 3-0 : Les blaugranas condamnés à une nouvelle remontada

Rien ne va plus au FC Barcelone. Après s’être inclinés 2-0 à Malaga dimanche soir, les hommes de Luis Enrique ont enchaîné leur deuxième défaite consécutive, mais cette fois-ci, pour le compte des quarts de finale aller de Ligue des Champions face à la Juventus.

Les bianconeris ont pu se venger de la fameuse finale de Ligue des Champions à Berlin en 2015. Supérieurs aux Catalans, les Italiens se sont montrés plus créatifs et dangereux face au 4-3-3 du technicien asturien. Déballa très convoité par le Barça et également le Real Madrid, s’est offert un doublé (7, 22e). Chiellini assommait les blaugranas en secondé période, en inscrivant le troisième but.

Suite à cette défaite, le FC Barcelone est condamné à une deuxième remontada au Camp Nou pour le compte des quarts de finale retour. Une tâche qui ne sera pas si simple, notamment avec l’excellente défense de la Juventus.