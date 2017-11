Juventus v Barça, 0-0 : Le FC Barcelone se qualifie en huitièmes !

Pas de but entre la Juventus Turin et le FC Barcelone ce soir en Ligue des Champions. Les deux formations se sont quittées en empochant un point chacune. Avec ce match nul, les Blaugranas valident leur première place du groupe et leur qualification en huitièmes de finale. Une rencontre qui n’a pas répondu aux promesses et aux attentes de ce grand choc.

L’affiche donnait l’eau à la bouche mais en réalité, le match a été ennuyeux. Le Barça devait faire un match nul minimum pour se qualifier tandis que la Juve n’a plus droit à l’erreur et devra chercher des points face à l’Olympiakos déjà éliminé et le Sporting yoh toujours en lice. Étonnement ce soir, Messi, était remplaçant en perspective du choc au sommet de la Liga dimanche prochain contre Valence (2emes). L’attaquant argentin est finalement entré à la 55e minute mais il n’a pas réussi à faire changer le scénario du match. Ainsi, les Blaugranas sont déjà tournés vers le choc du week-end à Mestalla face à un Valence en très grande forme…