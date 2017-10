Real : Zidane “J’ai beaucoup de respect pour Cristiano”

“C’est le fruit du travail de tout le monde. Nous avons sans cesse l’envie d’être bon, nous sommes de toute façon ici pour remporter de grandes choses. Nous retrouvons la Ligue des Champions et nous sommes motivés à l’idée d’affronter un très bon adversaire”, a expliqué le coach français. “Nous passons toujours des tests contre toutes les équipes. Désormais, nous avons deux matchs face à Tottenham. Demain, c’est la première finale du groupe. Les deux équipes ont le même nombre de points. Ce sera un bon match pour tous les gens qui aiment le football et j’espère que nous allons pouvoir décrocher les trois points”.

“Nous pourrions parler pendant une heure de Sergio. C’est notre leader, sur et en-dehors du terrain. C’est notre capitaine. Comme joueur, il a tout, c’est un phénomène. En tant que personne, il est très sage. S’il doit dire quelque chose, il vient te le dire en face. Il a beaucoup de choses importantes pour les autres. C’est le leader et le capitaine du club. J’ai joué avec lui durant une saison et il n’a pas changé du tout. Il est toujours ici, ce qui signifie qu’il est tout bonnement incroyable”.

“Les gens peuvent donner leur opinion et sont libres de parler. Je dois faire mon travail de la meilleure manière possible et ne pas me planter. Je n’ai rien inventé, j’essaye juste d’être le meilleur possible. Beaucoup d’autres personnes peuvent avoir un autre avis, mais cela ne changera en rien ma façon de faire”.