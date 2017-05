Grenade v Real Madrid, 0-4 : Le Real fait à nouveau dégoupiller Grenade

Alors que la lutte pour le titre de champion d’Espagne fait rage à l’approche de la fin de saison, le Real inflige une nouvelle claque à cette équipe andalouse de Grenade assurée d’être reléguée. Le Real prend d’assaut le classement, ne laissant pas de marge d’erreur à son éternel rival barcelonais.

C’est un duel à distance qui tient en haleine les plus fervents supporters du championnat espagnol. Alors que le Barça domine La Liga avec trois points d’avance sur son adversaire suite à son succès face à Villarreal, 4-1, empoché un peu plus tôt dans la soirée, le Real, même avec une équipe remaniée privée de ses stars Ronaldo, Bale, Pepe, Varane ménagés, Carvajal blessé, effectue une performance sans défaut.

Loin de prendre cette rencontre à la légère, même face à une équipe andalouse qui n’a plus gagné depuis plus de 2 mois et un succès 2-1 contre Alaves, les joueurs de Zidane entrent déterminés sur la pelouse du Nuevo Los Cármenes. C’est avec une faim de loup que les Madrilènes ont dévoré les joueurs de Grenade dès la troisième minute de jeu. Placé juste devant la cage d’Ochoa et bien servi par Lucas Vazquez, James Rodriguez marque son 7e but de la saison en Liga du pied droit, pour l’ouverture du score.

Les Filipinos tentent de résister, mais en vain. Sereins et débordants d’énergie et d’envie, les Merengue asphyxient leurs adversaires et doublent la mise, sept minutes plus tard. Fabio Coentrao adresse un joli centre à James Rodriguez qui place une jolie tête, le malheureux portier mexicain surpris. La volonté de réagir de la part des joueurs de Tony Adams se fait ressentir, le Français Dimitri Foulquier fait parler sa vitesse dans le camp madrilène et tente sa chance, mais oublie de viser.

Cette équipe du Real, elle n’en perd pas une miette. Une nouvelle leçon de football à laquelle Morata ajoute un doublé, d’une reprise à la première demi-heure de jeu, puis sans pitié à gauche de la surface adverse, il crochète Hongla, ajuste Ochoa et fait rentrer ses valeureux adversaires aux vestiaires, abattus.

Dans une parfaite copie du match aller, où les hommes de Zidane se sont imposés 5-0 face aux Andalous, c’est avec autant de hargne et de rigueur que le Real compte plus que jamais brider le titre. Insaisissable en première période, cette équipe madrilène en seconde mi-temps, se fait quelque peu bousculer. Les deux équipes attaquent avec une belle volonté. Volontaires mais maladroits, les Filipinos n’hésitent pas à saisir la moindre occasion. Après l’heure de jeu, Adrian Ramos du pied droit de l’extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé par Casilla, qui essuie sa première grosse offensive.

Alors qu’Ochoa tentait lui tant bien que mal, de résister aux tentatives de Lucas Vazquez, Danilo, Ramos ou encore Morata, le match se terminait sans nouveau but de la part du Real. Les Merengue poursuivent leur série victorieuse et reste au coude à coude avec le Barça en tête du classement, le suspens à son comble, dans l’attente des prochains rendez-vous décisifs.