Granada v Real (20h45) : Sans Cristiano, ni Keylor Navas

Granada est déjà relégué en deuxième division. Le Real Madrid cherche à remporter la Liga. Les merengues se déplacent ce samedi soir à Los Carmenes, pour le compte de la 36ème journée de Liga.

Les Andalous n’ont plus rien à perdre tandis que les hommes de Zinedine Zidane doivent absolument remporter les trois points, pour rester dans la course au titre. Ce sera l’occasion de laisser au repos Cristiano Ronaldo et Keylor Navas, avant d’affronter l’Atletico Madrid au match retour de Ligue des Champions mercredi prochain.

Le 11 probable de Granada: Ochoa; Foulquier, Hongla, Ingaston, Gaston Silva; Krhin, Cuenca, Pereira, Uche, Boga; Adrian Ramos.

Le 11 probable du Real Madrid : Casilla; Danilo, Nacho, Ramos, Marcelo; Isco, Kovacic, James, Asensio, Morata, Vazquez.