Granada v Barça, 1-4 : Neymar inscrit son 100ème but en blaugrana

Le FC Barcelone s’est imposé 1-4 ce dimanche soir à Granada, pour le compte de la 29ème journée de Liga. Avec un mois d’avril très chargé, Luis Enrique a pu trouver la combinaison gagnante, notamment à 70 heures de la réception du FC Séville. Leo Messi était suspendu suite à une accumulation de carton jaune.

Rafinha a mal entamé la rencontre, notamment avec la blessure du milieu de terrain brésilien touché au ménisque et cédant sa place à Paco Alcacer après vingt minutes de jeu. Juste avant la pause, Suarez ouvrait le score sur un long ballon de Jordi Alba qui lobait le gardien de but mexicain (44e, 0-1). Dès la reprise, Boga égalisait pour les andalous laissant Mathieu derrière lui (50e, 1-1). Les Blaugranas se sont montrés supérieurs à Los Carmenes et c’était l’occasion à Paco Alcacer de prouver qu’il était toujours présent malgré sa mauvaise entame de la saison, en ayant inscrit le deuxième but blaugrana bien servi par Suarez (65e, 1-2).En fin de rencontre, Rakitic d’un excellent contrôle en provenance d’un ballon de Neymar frappait instantanément et profitait d’une légère déviation involontaire de Saunier pour tromper Ochoa (84e, 1-3). Le tarif a augmenté pour les Andalous lors du temps additionnel puisque malgré de nombreuses tentatives et suite à une équipe réduite à 10 (Expulsion de Agbo), Neymar inscrivait son 100ème but avec le club catalan, en 177 matchs.