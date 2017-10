Girona v Real Madrid, 2-1 : Désillusion en Catalogne

Huit points de retard. Le Real Madrid a laissé partir trois précieux points ce dimanche soir en s’inclinant 2-1 face à Girona, pour le compte de la dixième journée de Liga.

Les Catalans se sont montrés entreprenants et très défensifs face à l’ogre madrilène qui a pris beaucoup de retard et s’éloigne du podium. C’est une belle opération pour Girona et une mauvaise pour les hommes de Zinedine Zidane, déjà concentrés pour le match de Ligue des Champions contre Tottenham mercredi prochain. Pourtant le Real Madrid avait bien entamé la rencontre grâce à un but d’Isco lors du premier quart d’heure (13e, 0-1). Si la première mi-temps était madrilène, les Catalans ont répliqué juste après la pause qui a dribblé toute la défense et ajustait Casilla dans les buts (55e, 1-1). Quatre minutes plus tard Portu creusait l’écart après une erreur de Ramos en défense. Maffeo plaçait une reprise détournée pas son coéquipier d’une belle talonnade.

Deuxième défaite du Real Madrid de la saison mais qui reste à la troisième place du classement. Les merengues se déplaceront à Londres dans quelques jours pour affronter Tottenham.