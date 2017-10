Girona v Real Madrid (16h15) : Du spectacle à Montilivi

La politique en dehors, et seulement du football. C’est le message fort que veut renvoyer ce match ce dimanche après-midi à Montilivi. La situation politique entre la Catalogne et Madrid ont créé plusieurs hostilités et des drapeaux catalans devraient être présents en tribunes mais ce sera du spectacle qui sera attendu et il faudra passer outre les conflits extra sportifs.

Les deux technicien Machin et Zidane veulent que la rencontre se déroule dans le calme et la tranquillité avec un match sans problème. Le coach français devrait faire tourner son effectif tout en pensant à la rencontre de mercredi prochain face à Tottenham à Londres. “Il est clair que nous disputons beaucoup de matchs et je vais devoir faire des changements”, a déclaré l’entraîneur merengue en conférence de presse d’avant-match. “Ce qui nous importe c’est le match contre Gérone”, a-t’il ajouté. Du côté de Gérone, une défense à cinq devrait être alignée face aux madrilènes.

Le 11 probable de Gérone: Bono; Maffeo, Juanpe, Bernardo, Muniesa, Aday; Aleix Garcia, Pere; Portu, Stuani, Borja.

Le 11 probable du Real Madrid: Casilla; Nacho, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Isco, Kroos; Benzema, Cristiano.