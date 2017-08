Girona v Atletico Madrid, 2-2 : Des débuts compliqués pour les Colchoneros

Pour son premier match de la saison 2017/18, l’Atlético Madrid se déplaçait à Girona, promu cette saison dans l’élite. Les Colchoneros enchaîneront ainsi avec trois matchs à domicile pour les trois premières journées, puisque leur nouveau stade n’est toujours pas prêt. Ces derniers ont réalisé une entame de championnat mitigée, avec tout de même un point empoché de justesse, freinés par les coéquipiers de Stuani (2-2)

L’attaquant uruguayen qui effectuait son retour dans le championnat espagnol ouvrant le score de la tête, sur une passe décisive d’Alex Granell (1-0, 22e). Trois minutes plus tard, les Colchoneros déstabilisés, encaissent un deuxième but de la part de Stuani qui s’offrait un doublé ! (2-0, 25e). Une première période qui tournait à l’avantage de Girona, très en forme pour son retour dans l’élite. Rien ne s’arrangeait après qu’Antoine Griezmann ait été expulsé suite à deux carton jaunes et recevait le premier carton rouge de sa carrière. L’attaquant français recevait le premier pour simulation et le second pour manque de respect envers l’arbitre (67e). Mais les hommes de Diego Simeone ont su se réveiller grâce à Angel Correa sur une belle passe de Lucas Hernandez. Le jeune défenseur uruguayen sauvait son équipe et marquait le but de l’égalisation de la tête suite à un coup franc tiré par Koke (2-2, 85e). Les deux formations se neutralisaient sur le score de 2-2, avec un point empoché, pour l’entame du championnat.