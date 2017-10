Getafe v Real Madrid, 1-2 : La centième de Zidane honorée

Pour sa centième sur le banc du Real Madrid, Zinedine Zidane s’est fait peur. Le Real Madrid s’est imposé 2-1 contre Getafe. Le technicien français a choisi de titulariser le jeune latéral Achraf Hakimi et Llorente à la place d’Isco et Modric.

Les merengues ont eu du mal a s’imposer face à leurs voisins. Karim Benzema a ouvert le score après quarante minutes de jeu après avoir récupéré sur un tacle en retrait et inscrivait son 182 but sous le maillot blanc. Peu de temps après, Jorge Molina égalisait pour les siens, et mettait en difficulté les madrilènes qui avaient du mal à pousser le ballon de le filet adverse. (56e). Sur une superbe occasion à la 73e minute, Cristiano Ronaldo donnait la victoire aux siens sur tir croisé du pied droit bien servi par Isco. Grâce à cette victoire, le Real Madrid conforte sa quatrième place avant d’affronter Tottenham en Ligue des Champions.