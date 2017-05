Getafe v Córdoba, 2-0 : En route vers la montée

Getafe recevait Córdoba au Coliseum Alfonso Pérez pour le compte de la 37ème journée de la Liga123. Les madrilènes occupaient la troisième place du podium tandis que leur adversaires tentent eux de s’écarter de la zone rouge. Aucun écart n’était autorisé si Getafe voulait absolument retrouver l’élite un an après la descente. Les hommes de Luis Miguel Carrión veulent conserver leur dynamique et finir en milieu de tableau.

Toutes les conditions étaient réunies ce dimanche après-midi pour que Getafe puisse assurer sa place sur le podium. Une pelouse en très bon état, 26°C, et le Coliseum Alfonso Perez quasi-plein. Malgré un début saccadé par les nombreuses fautes provoquées par les deux formations, le match a pu démarrer après les vingt premières minutes. Faurlín ouvrait le score sur un bon coup franc obtenu, qu’il plaçait d’un tir puissant, nettoyant la lucarne de Kieszek, impuissant devant le cuir parfaitement placé (28e, 1-0). En seconde période, Chuli inscrivait le deuxième et creusait l’écart laissant peu d’espoirs aux Andalous. L’attaquant espagnol s’offrait un merveilleux but d’une reprise du pied droit laissant le portier de Córdoba de marbre (71e, 2-0).

Grâce à cette victoire Getafe se positionne à la troisième place du classement derrière Levante (officiellement en Liga) et Girona avant d’affronter Seville II la semaine prochaine, en Andalousie. Cordoba qui a manqué de réalisme, se positionne à la 17ème place (42 points) à deux points du premier relégable (40 points).